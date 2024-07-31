避免與日半導體業再生事端 ! 南韓積極參與「這組織」

美國兩大亞洲盟友日韓兩國，因日本曾殖民南韓的歷史事件，時不時發生相關爭端而關係緊張。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，南韓正積極參與由美國主導的「印太經濟架構」（IPEF），希望藉此貿易協定，以避免與日半導體供應鏈再生事端，因為這些爭端將帶給全球半導體供應鏈壓力。

報導指出，市場對於關鍵晶片的製造材料仍依賴日本，韓國也是其中之一。

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但在2019年，日本針對南韓實施光阻劑在內的半導體材料出口管制，讓南韓半導體生產備感壓力。儘管在2023年兩國舉行高峰會後，其爭端已獲解決，但在充滿政治和歷史糾葛下，新的破壞、威脅仍存在。

IPEF是由美國拜登政府主導的一項成果，旨在對抗中國在亞洲的經濟影響力。其成員也包括印度、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和紐西蘭。這些國家合計約佔全球經濟產值40%。

IPEF承諾成員國將盡量減少有礙供應鏈的不必要限制，而關鍵供應鏈若有任何調整，都要經由IPEF 14個成員國審查，不能由單方面決定。

南韓貿易官員沈鎮洙表示，參與IPEF可減少過去所見韓日之間貿易爭端的可能性，這對雙方關係具強化的穩定性。沈鎮洙指出，如果日本單方面實施出口管制，就視同違反協議。

據報導，雖然IPEF不能完全保證未來不會再生貿易爭端，但應該能讓韓日兩國更難彼此實施貿易管制。

對於盟友美國來說，南韓在IPEF供應鏈中崛起為領導者，日本也在本月獲選為共同主席，該組織由南韓和日本主導，對這兩大亞洲盟友合作形成有利關係。

不過，IPEF的未來發展現今出現不確定性，主要是美國共和黨總統候選人川普已揚言，如果他重返白宮，將終止IPEF。

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