保險業上半年大賺近2300億 獲利谷底大反彈

根據金管會統計，今年上半年保險業獲利2297億元，年增率高達3.13倍。圖為金管會主委彭金隆。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕 針對我國保險業獲利傳來好消息！根據金管會最新統計，今年上半年（1~6月）壽險業與產險業稅前盈餘合計為2297億元，較去年同期大增1741億元，年增率高達3.13倍，獲利表現已從谷底大反彈。

針對上半年保險業獲利大幅上揚，金管會保險局表示，主要受到今年以來資本市場大好，壽險業者實現資本利得，加上避險操作相對得宜，而產險公司的業務承保利益及財務投資利益雙雙增加，使得獲利表現出現勁揚。

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首先，壽險業方面，上半年大賺2145億元，較去年同期大增1625億元，年增率是312.5%；若以單月來看，今年6月單月獲利金額達505億元，創近11個月新高。其次，在產險業方面，上半年獲利達152億元，較去年同期增加116億元，年增率為322.2%；若以單月獲利來比較，是三個月以來新高。

壽險與產險業獲利兩者相加為2297億元，較去年同期大增1741億元，年增率高達313.1%。

另一方面，有關今年6月底的保險業兌換損益、避險損益及外匯價格變動準備金情形，金管會表示，由於6月新台幣兌美元匯率略貶0.03元，在完全不避險之下，整體壽險業單月有142億元匯兌利益。

不過，經過避險之後，單月出現避險損失96億元、換匯成本達292億元，再加上提存15億元外匯價格變動準備金，這使得整體壽險業單月匯兌淨影響數為負261億元，較5月減輕。

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