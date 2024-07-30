SK海力士推業界最強GDDR7 每秒可處理300部高清電影

SK海力士推出新一代GDDR7圖形記憶體晶片，在運行速度和功效方面擁有業界最出色的性能，將於第3季開始量產。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士週二（30日）推出新一代GDDR7圖形記憶體晶片，在運行速度和功效方面擁有業界最出色的性能，公司表示將於第3季開始量產。

GDDR是顯示卡中常用的高效能記憶體，隨著顯示卡越來越多用於驅動人工智慧工作負載，也變得越來越流行。SK海力士在3月由美國晶片巨頭輝達主辦的開發者大會GTC 2024，和6月在台灣舉行的亞洲最大IT展會Computex 2024 上推出新的晶片原型。

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速度提高60% 能源效率提高50%

當用於高階顯示卡時，新晶片可以在一秒鐘內處理超過1.5TB的數據，相當於300部全高清電影。它還採用新的封裝技術，解決超高速資料處理帶來的熱問題，與上一代產品相比，電源效率提高了50%以上。SK海力士表示，其產品的運行速度比上一代提高了60%。

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