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中國人赴日掃貨 Prada第2季銷售額暴增95％

2024/07/30 21:45

受惠日圓貶值、穩健需求及強勁旅客的支持下，Prada今年第2季銷售額暴增95%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓貶值吸引大批海外遊客前往日本旅遊，激起不少人在當地購買精品的慾望，根據最新財報，由於日本市場銷售額激增等原因，義大利時尚集團Prada今年第2季銷售額暴增95%。

彭博報導，Prada週二（30日）公布最新財報，以固定匯率計算，上半年調整後息税前利潤5.75億歐元（約台幣204億元），年增17%，與分析師預期相符，這歸功於其產品在Z世代消費者中的成功以及姊妹品牌Miu Miu的非凡增長，使其在奢侈品產業普遍放緩的情況下持續保持強勁成長。

數據指出，Prada上半年淨利年增25.7%至3.83億歐元（約台幣163億元）；銷售額增加14.2%至25.49億歐元（約台幣905.9億元），其中，Prada品牌上半年的銷售額增加2.4%，Miu Miu延續首季銷售勢頭，上半年零售銷售額暴增92.7%至5.3億歐元（約台幣188億元）。

另外，日本市場受惠於當地穩健需求及強勁旅客的支持下，Prada上半年的日本零售額激增55%，而該國一直是中國消費者最喜歡的目的地，他們在訪問日本時利用日圓疲軟的機會購買昂貴的商品，包括中國市場在內的亞太地區在上半年也成長了12%。

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