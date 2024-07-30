旺宏Q2虧損收斂 預估下半年將比上半年好

旺宏總經理盧志遠。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏 （2337） 今召開線上法說會並公布第二季財報，受惠存貨跌價損失減少與產品組合改變，第二季毛利率30%、季增10.2個百分點，稅後虧損2.86億元，每股稅後虧損0.15元，較上季每股稅後虧損0.58元改善。

展望第三季營運，旺宏總經理盧志遠表示，第三季唯讀記憶體（ROM）業績可望較第2季倍增，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）業務也值得期待，第三季整體業績應可望較第二季好，下半年也會比上半年好。

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旺宏第二季因快閃記憶體及晶圓代工業務成長，營收上升至64.56億元，季增12%；受惠存貨跌價損失減少及產品組合改變，毛利率為30%，季增10.2個百分點，稅後虧損2.86億元，每股順後虧損0.15元。旺宏累計上半年營收122.16億元、年減16%，毛利率25.2%、年減1.6個百分點，稅後虧損13.65億元，每股稅後虧損0.74元。

展望營運，盧志遠表示，因客戶遊戲主機已推出多年，平台高峰已過，第二季ROM出貨量創2018年以來新低，基期低，將使第三季ROM業績將倍增，但低於去年同期水準。

NOR Flash的車用市場仍保守，電腦、消費性電子及通訊相關新應用帶動終端需求成長，訂單好轉，第三季NOR Flash業績應可比上季好，下半年產品價格應可望優於上半年。

盧志遠並指出，旺宏3D NOR Flash產品開發續進展，預計今年11月供應給客戶，明年開始大量銷售。192層3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）第四季將完成產品認證與出貨給客戶，這對旺宏開拓市場是一重大里程碑。

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