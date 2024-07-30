零壹引入策略投資人大聯大控股 強化生態系布局

零壹私募案引進策略投資人大聯大控股。圖為董事長林嘉勲。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體代理廠零壹（3029）宣布，今日董事會通過私募普通股定價及應募人為大聯大控股（3702），每股認購價格為新台幣90元，認購私募普通股12000仟股，私募總金額為10.8億元。私募完成後，加計其旗下子公司世友投資原本持有的1619仟股， 大聯大控股直間接合併將持有零壹約8.17%股權。

零壹在台灣資服市場耕耘已數十年，主要營運軟體代理事業、並以資安軟體為大宗，提供一站式企業IT完整解決方案，近年並積極耕耘AI領域。

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零壹今日表示，將藉由引入大聯大控股為策略性股東，規劃產控平台運營策略，短期目標為提升營運效率與擴張營運規模，中長期則以成為資訊服務通路業的大聯大控股為遠景，結盟並扶植海內外智能與軟體應用服務業的新創公司，打造互利共贏的產業服務生態系。

零壹表示，本次私募募集資金將用以充實營運資金、擴大投資結盟夥伴、強化財務結構，預計將達成強化公司競爭力並提升營運效能，對股東權益有正面助益，並可望為雙方公司創造新的成長動能與合作綜效，為產業及股東權益創造更高價值。

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