國泰世華銀：上半年30歲以下學生申購債券 人均申購金額168萬

國泰世華銀行統計，今年上半年申購債券的客戶中，30歲以下的學生客群人均申購金額逾新台幣168萬元。（圖由國泰世華銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行統計，今年上半年申購債券的客戶中，30歲以下的學生客群人均申購金額逾新台幣168萬，為助投資人把握高利環境建置債券部位，國泰世華宣布1000美元購債、新戶享限時0手續費限時優惠，加碼延長至今年9月底。

國泰世華指出，自去年底美國聯準會停止升息訊號明確，海外債券銷量便出現顯著拉抬。根據國泰世華內部統計，今年上半年海外債券總銷量、申購筆數皆較去年同期成長約30%；且上半年申購債券人數中，近半數為首次購債的客戶，為債券市場注入新活水。

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其中，60歲以上熟齡族群人均申購金額超過220萬，居所有年齡層之冠。值得留意的是，30歲以下、且近兩年來為學生身分的客戶，人均申購金額約168萬，在各年齡層中高居第2位，推估應有不少家長為子女「存債」。居第三位的則是60歲以下至40歲間的中壯年且育有子女者，人均申購金額約160萬。

展望下半年債市走向，國泰世華分析，高利環境下，美國住房、醫藥和利息等必要性支出已攀升至高位，美國家計負擔勢必進一步加重，恐導致消費需求放緩，並有對美國經濟增長造成拖累之虞。因此，美國聯準會啟動降息只是時間問題，長線而言，美債殖利率將形成上方壓力。

而近期美國大選紛擾不斷，川普在原油、稅率、關稅，以及移民政策的主張，為通膨下滑帶來進一步的挑戰，政治不確定性導致美債殖利率陡升，反而是投資人逢高鎖利、最後的極佳布債機會。

隨著近期股市震盪，風險陡升，股債多元配置更顯重要，國泰世華建議尚未布建債券部位的民眾，不妨把握9月底前新戶申購海外債即可享首筆手續費0元的限時優惠期間，將債券納入資產配置中。

國泰世華今年初調降債券申購門檻，精選多檔債券僅需1000美元即可買入，新戶更可享限時0手續費優惠。

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