Fortinet調查：半數企業高管在資安事件後遭懲處

資安調查指出，51%的受訪者表示，董事或高階主管在網路攻擊事件後，面臨罰款、刑責或失業等問題。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國資安大廠Fortinet近日發布《2024年資安技能落差報告》，調查結果顯示，資安技能落差仍是多數企業組織需面臨的挑戰，越來越多企業組織將資料外洩事件歸因於資安技能落差，而相關事件持續對企業組織造成重大影響，管理高層也常因事件的發生遭究責懲處。

這份報告針對台灣及來自全球共29個國家或地區，超過1800位專業人士進行調查，這些受訪者包含來自科技業（21%）、製造業（15%）與金融業（13%）等業界中資安決策者。

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Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，調查突顯了企業組織需要採取協作、多面向方法來縮小技能落差，為應對當今複雜的威脅、並降低風險，我們建議企業組織必須策略性整合和運用合適的資安技術，並透過培訓與認證提升現有安全專業人員的技能，並培養具備資安意識的人才。

報告發現，資安技能落差仍是全球主要挑戰，半數企業組織的管理高層因資安事件遭懲處。有7成企業組織表示，資安技能落差為他們帶來額外的風險。此外，87%的企業組織領導者表示，他們經歷了部分歸因於資安技能不足的資料外洩事件，高於2023年報告中的84%和2022年的80%。

值得關注的是，資料外洩對企業組織的影響也更大，造成財務、聲譽等不同挑戰。也越來越多公司領導層因網路安全事件而被究責，半數（51%）的受訪者表示，董事或高階主管在網路攻擊事件後，面臨罰款、刑責或失業等問題。

超過50%的受訪者也指出，2023年的資料外洩就使其企業組織損失超過100萬美元，含營收、罰款及其他費用。此外，企業組織董事會和管理高層也越來越重視網路安全，72%的受訪者表示，他們的董事會在2023年比前年更加注重資訊安全，更有97%的受訪者指出，其董事會已將資安視為優先業務。

報告指出，近9成企業組織投資員工獲取資安認證，具備認證的求職者將脫穎而出。Fortinet調查發現，超過90%的受訪者傾向聘用擁有相關認證的求職者，他們也認為認證可以改善企業組織的安全態勢，89%的受訪者表示願意為員工支付獲取相關資安認證的費用。

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