新北市政府赴日本招商 邀日企進駐寶高園區

新北市副市長劉和然（左2）赴千葉縣柏之葉智慧城市考察交流，由三井公司介紹智慧城市的開發情形。（新北市經發局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市副市長劉和然率領市府團隊赴日招商，今天（30日）在東京會議中心舉行招商說明會，介紹新北市地理、能源、產業等投資優勢，邀請日本企業投資新北、進駐「寶高智慧產業園區」二期，強化新北市與日本合作關係。

市府招商團隊今天舉行招商說明會，吸引智慧交通、AI、生技醫療等領域約60家日本企業參與，現場互動熱絡。市府介紹雙空港、海港交通建設、能源供給、人才紅利、投資協助等，由於寶高智慧產業園區一期已全數招租，市府邀請日企盡早卡位二期，搶得先機。

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劉和然致詞表示，新北市有404萬人口，超過27萬家公司行號、逾2萬家工廠，ICT產業佔台灣4分之1，市府創造更多空間讓企業深耕擴展。寶高園區以外，有多項土地開發案，可提供約800公頃產業儲備用地，同時推動工業區立體化及工業區都更，協助廠商爭取更多產業空間。

經濟發展局長何怡明也說，新北市透過「招商一條龍」，對有興趣投資新北的企業，提供專人、專案的空間媒合、產業合作、法規研析、行政加速等多項服務。

經發局表示，此次日本行向國際企業推廣寶高智慧產業園區的特色，也要將日本廠商的意見作為園區二期建置參考，日本企業對寶高智慧產業園區的企業陣容，與低碳、環保永續、智慧科技等理念，表達高度興趣，會議上踴躍提問，可望成為投資新北的潛在廠商。

招商會後，新北市府拜會三井不動產與柏之葉智慧城市、羽田創新城，進行企業考察。其中，柏之葉智慧城是三井公司的大型造鎮計畫，以環境共生、健康長壽、新產業創造為核心概念，結合「公、民、學」單位共同參與開發，足以成為新北市開發借鏡。

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