台股加權指數週二（30日）上下震盪達443點，收2萬2223.57點。（彭博資料照）

1.台股週二（30日）3王開盤下跌，加權指數開盤跌124.45點，以2萬2040.04點開出。在電子、金融同步走弱，指數開低走低，指數跌331點，盤中觸及2萬1833點，摜破2萬1900點。不過，午盤過後，在聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等高股價反攻，台積電（2330）一度翻紅，指數急拉，漲逾百點，上下震盪達443點，終場漲59.08點，收2萬2223.57點。

2.聯發科（2454）將在週三（31日）舉行法說會，摩根士丹利發佈最新報告，看好聯發科在AI智慧手機、AI PC和雲端AI ASIC等領域的商機，評聯發科「優於大盤」，目標價1588元。

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3.中光電（5371）30日召開線上法人說明會，第二季每股稅後盈餘0.72元，上半年EPS為1.09元，較去年1.7元衰退。展望第三季，中光電表示，兩大事業群出貨皆成長，第三季可樂觀看待，下半年將會優於上半年。此外，因越南廠有新客戶加入，中光電上修今年資本支出，從21-22億元調高至27億元。

4.封測大廠力成（6239）30日召開法說會並公布第2季財報，受惠客戶需求回升，第2季營收195.86億元，季增6.9%、毛利率19%，稅後淨利18.28億元，每股稅後盈餘2.45元。力成上半年營收379.15億元，年增15%，毛利率18.3%，稅後淨利35.65億元，年增44.3%，每股稅後盈餘4.77元，較去年同期3.31元顯著成長。

5.晶圓代工廠世界先進（5347）展望第三季營運，公司預估隨著整體客戶的需求持續成長，晶圓出貨量將季增約9%至11%，產品平均銷售單價將季減約0%至2%，毛利率將約介於28%至30%之間，續比第二季成長，對於第四季還看不清楚，但看待2025年，公司認為還在觀察中，但期望不高，預估產能利用率約70%-80%。

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