輝達Taipei-1算力第2波徵案開跑 經部：8/26受理申請截止

輝達超級電腦Taipei-1算力第2波徵案開放申請。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕輝達（NVIDIA）在台建置的超級電腦Taipei-1，開放免費1/4算力供我國產學研所用。經濟部今公布第二波徵案申請須知，本次徵案期間自公告日起至今年8月26日（一）下午5點整截止收件，預計9月中旬進行審議，並擇優推薦。

經濟部技術司說明，「領航企業研發深耕計畫」（大A+計畫），吸引國際級大廠在台灣推動前瞻創新研發，NVIDIA來台設立「人工智慧創新研發中心」，建置超級電腦Taipei-1，自2024年7月起至2027年2月止，免費分享算力給我國各界研發使用，歡迎我國廠商、學校、研究機構及新創團隊提出申請。

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技術司指出，第二波徵案的算力使用期間是今年10月1日至明年4月2日止，預計推薦8隊（DGX有4隊、OVX有4隊），共分四個批次，每批涵蓋DGX與OVX各1隊，每隊依序使用6週的算力。

本次徵案採線上申請（網址：https://docs.google.com/forms/d/1hicrFBlckn_tZRL6at98v_RqsOyaPgSmBlcyyvBS0dA/viewform?edit_requested=true）

專案主題包括但不限於生成式AI相關應用、大型語言模型開發、數位孿生、物理資訊神經網路、量子計算模擬、藥物發現、醫療保健、數位孿生、3D動畫/影像渲染等，亦可多個主題進行申請。

技術司指出，專案團隊在計畫執行結束後，須在2周內提交結案報告，並配合進行成果揭露（輔以影片或展示），讓各界了解該專案提升研發能量並增加競爭的效益。

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