中國經營環境惡化 日工程機械大廠加藤製作所宣布退出

由於中國經營環境惡化，日本工程機械製造大廠加藤製作所近日宣布，將關閉中國的2家公司，退出中國市場，並以印度為業務中心。（擷取自加藤製作所官方臉書）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟復甦乏力，房地產市場持續低迷，越來越多外國企業撤離中國。日本工程機械製造商加藤製作所（Kato Works）近日宣布，將關閉中國的2家公司，退出中國市場，並以印度為業務中心。對此，有網友批評中國企業無底線降價競爭，是1種「劣幣驅逐良幣行為」。

加藤製作所官網7月12日刊登「關於合併子公司解散及清算的通知」，宣布將解散並清算其位於江蘇省崑山市的液壓挖掘機製造和銷售子公司加藤（中國）工程機械公司。加藤（中國）工程機械公司員工7月26日向《華夏時報》確認了公司解散消息，但未回應具體的解散時間、員工安排等問題。

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針對退出中國市場的原因，加藤製作所在官網上透露，主要是因為中國房地產市場衰退，工程機械的需求下降，與當地低價產品製造商的競爭加劇，銷售環境更加嚴苛等，公司要改善收益極其困難。

中國自媒體人「火山詩話」透露，加藤製作所在今年3月的公告中還宣稱，在中國的營銷業務會繼續進行，包括銷售庫存產品等，但僅過了4個月，該公司最終還是走向解散。

此外，加藤製作所5月14日宣布，與廈門中駿集團合資成立的加藤中駿（廈門）建機公司，其合資合約在6月到期後不再續簽，並自8月起逐步開始清算程序，所持股份將全部轉讓。

加藤製作所表示，之後將以印度為中心輻射週邊市場，以取代中國市場，但公司將在中國設立1個新的辦事處，進行後期維護等工作。

根據加藤製作所發布的財報，2022年後9個月，加藤中國區營收18.84億日圓（4億台幣），虧損5.89億日圓（約新台幣1.23億元）；2023年同期，該公司營收僅14.89億日圓（約新台幣3.12億元），虧損8.88億日圓（約新台幣1.86億元），顯示虧損擴大。

除了加藤製作所在中國連虧2年，在中國房地產市場持續低迷下，中國工程機械市場也受到波及。根據中國工程機械工業協會數據統計，2023年中國銷售挖土機8萬9980台，較2022年下降40.8%。

很多網友對於又有1家日企撤離中國提出批評，認為中國企業無底線降價競爭，是1種「劣幣驅逐良幣行為」。名為「人若然忘記了愛」的網友說：「日本挖掘機質量還是不錯的！奈何國內產的價格太低，競爭不過！」；網友「盛林」則質問：「把外資企業都捲走了，真的好嗎？」

網友「有態度網友003sLt 」則直言：「什麼房地產？都是崑山砍人事件，想洗都洗不白！ 」

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