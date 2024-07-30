遊日荷包變薄！調查：日本近20％休閒設施今年漲價

東京迪士尼度假區（圖）和大阪環球影城的成人一日券最高票價，均為1萬900日圓（約2362元新台幣），是日本2024年主題樂園最貴票價。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本國內最大信用調查公司「帝國數據銀行」（Teikoku Databank）近日發布報告，指出截至2024年7月，日本全國近20%的休閒設施將在2024年內提高票價，儘管相比2023年出現漲價幅度放緩的跡象，不過由於設施維護成本持續上升，預計到了2025年，票價可能還會繼續上漲。

帝國數據銀行的報告，調查了全日本190個主題樂園、遊樂園、動物園和水族館在內的休閒設施，發現截至2024年7月，有33個設施（17.4%）在2024年提高票價，而2023年進行的類似調查顯示則是61個設施（32.1%），數量減少了大約一半，帝國數據銀行認為，票價漲價趨勢出現放緩的跡象。

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而整體來說，每名成人的平均票價為1629日圓（約353元新台幣），和2023年的1586日圓（約343元新台幣）相比，上漲了2.7%；而包含門票和設施在內的「免費通行證」（フリーパス）平均價格來到4502日圓（約975元新台幣），和2023年的4374日圓（約947元新台幣）相比，上漲了2.9%。

日本2024年主要休閒設施的最高票價為東京迪士尼度假區（TDR）和大阪環球影城（USJ），其成人一日券最高票價均為1萬900日圓（約2362元新台幣）。

按照設施類型區分，水族館平均票價最高，為2042日圓（約442元新台幣），比去年上漲了91日圓（約19元新台幣）。報告分析，包含馬達、空調和其他設備的電力成本，以及飼料成本的快速上漲，導致了這一結果。

相比之下，動物園平均票價最便宜，為1381日圓（約299元新台幣），比去年上漲34日圓（約7.3元新台幣），儘管和水族館一樣有著飼料成本高昂的問題，但由於日本許多動物園是由地方政府的公共機構經營的，因此很難漲價。

主題樂園和遊樂園的門票平均上漲了22日圓（約4.7元新台幣），達到1570日圓（約340元新台幣）。

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