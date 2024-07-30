CEO揭職場3大危險人物 沒人願意跟他們一起工作

缺乏誠信、很難相處和不遵守公司口號，是職場上3大危險人物，沒人願意跟他們一起工作（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在職場上，各式各樣的人都有，而那一類型的人，是沒有人願意跟他們一起工作呢？1位資深執行長分享經驗，並指出，缺乏誠信、很難相處和不遵守公司口號，是職場上3大危險人物，不僅沒人願意跟他們共事，恐在面試時就直接被刷掉。

CNBC報導，總部位於華盛頓特區的建築公司McKissack & McKissack，目前正在招募員工，創始人兼執行長麥基薩克親自分享，並列舉3種職場上危險人物。

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缺乏誠信的人

麥基薩克說，每個老闆都需要能夠信任他們的員工。缺乏誠信的人是1個讓人困擾的問題，尤其是那些不給予團隊適當信任的管理者。

麥基薩克指出，如果有人一直在說「這是我做的」，而且他們沒有給自己的團隊帶來榮譽，那麼她的腦海裡就會敲響警鐘。

她指出，無法欣賞他人的貢獻，對我來說是1個巨大的危險信號，因為他們無法真正看到，周圍的人為他們自己的成功帶來了多少價值。

很難相處的人

幾乎每個團隊，無論您屬於哪個行業，都需要能夠與他人合作良好的人員。當你的同事不喜歡和你在一起時，這就很困難，反之亦然。

麥基薩克說，她需要真正喜歡員工的個性，因為如果她不喜歡和你在一起，很可能顧客也不會。

白手起家的百萬富翁兼企業家 Steve Adcock亦指出， 在工作中擁有熱情、有吸引力的個性，可能比你的能力和資歷更能讓你在職業生涯中走得更遠。

阿德科克說，「你的個性會讓你比你的智力更富有十倍」，他進一步指出，我和許多聰明人一起工作過，但辦公室裡最聰明的人不一定是獲得加薪和晉升的人。

不遵守公司口號的人

麥基薩克對她的生意有1個3個字的座右銘：謙虛、飢餓、聰明。她說她是從作家兼企業管理專家帕特里克·倫西奧尼的書《理想的團隊合作者》中學到這一點的。

麥基薩克表示，謙虛促使我們為集體利益做出決定，並且我們重視情緒智商，因為我們知道這就是建立牢固關係的因素。

她期望員工體現這3個特徵，讓公司變成了1支充滿了致力於同一使命的員工隊伍，而不是1個因員工敬業度低而苦苦掙扎的公司。

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