印度總理莫迪頒公民榮譽獎 鴻海劉揚偉新勳章到手

鴻海董事長劉揚偉（圖左）受贈象徵印度榮譽公民的「蓮花裝勳章（Padma Bhushan）」。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）近年積極強化印度產線佈局，總理莫迪（Narendra Modi）在1月26日的「共和國日」節慶上，宣布將象徵榮譽公民的「蓮花裝勳章（Padma Bhushan）」頒發給鴻海董事長劉揚偉，該枚獎章歷時半年，已透過印度台北協會送達劉揚偉手上。

印度「蓮花裝勳章（Padma Bhushan）」為其公民榮譽獎項，主要是頒給在印度各領域具有卓越成就的海內外人士，以表彰對印度社會的重要貢獻，劉揚偉為獲得該獎項的第1位台灣國籍人士，當地政治觀點普遍認為，此為總理莫迪公開傳達與台友好的政治訊號。

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鴻海（2317）近年擴大印度投資力道，強化消費性電子、雲端網路、電腦終端、元件等4大領域事業，董事長劉揚偉已多次攜手總理莫迪針對相關投資計劃促膝長談，鴻海除了在該國東南沿海港口城市欽奈（Chennai）已有iPhone組裝廠，近期更傳出2025下半年將啟用新iPad產線，稀釋中國製造比重。

對此，鴻海不對單一客戶與產品進行評論，且蘋果向來嚴格管控新品相關消息，不過，印度當地台商普遍認為，鴻海為台廠進駐當地的指標性企業，未來還可預見鴻海合資設置印度半導體封測廠，該企業在印度的運作規模將持續擴大。

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