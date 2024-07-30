上海25歲金融正妹自曝私生活混亂 同時與7男「約炮、錢色交易」

上海東證期貨一名25歲王姓女員工，日前自曝私生活混亂。（圖擷取自網路）

王女在小紅書上PO出手持身分證和懺悔書的照片，表示自己就是個撈女。（圖擷取自網路）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國社群軟體小紅書上近日瘋傳，上海東證期貨一名25歲王姓女員工手持身分證和懺悔書，正面實名自曝私生活混亂，和同業多名男子發生不正當關係，包含錢色交易，同一時間與7名異性有曖昧，涉及到永贏基金、施羅德基金等公司和多位中國公募基金人士。對此，東證期貨公司回應稱，公司和員工本人都已報警，請等待後續警方處理結果。

綜合中國媒體報導，根據懺悔書和網傳資訊，王女自稱，今年25歲，任職於上海東證期貨，2022年在芝加哥大學研究生畢業後，2023年1月來到上海，她自述：初次接觸社會、到現在為止剛工作1年半的時間，由於自己「年紀尚輕，初次踏上社會，心浮氣躁，愛慕虛榮，自認為有幾分美貌。在多位男士的追求下利慾熏心，沒有守住底線」。

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王女表示，和王某在2023年8月28日，經朋友、同事介紹在飯局上認識。最初2個月時間內，兩人微信有簡單的聊天，王女以為王某有家庭、孩子。

而當時，王女的男朋友是就職於中泰資管的26歲王Ｏ行，他們是研究生同學，兩人交往２年半。

2023年11月，王女了解到王某的一些個人的真實情況以及婚戀需求，開始頻繁聯繫。今年4月29日，王女與王某正式確定戀愛關係，也發生了關係。

期間，王女和多人保持暖昧關係，或不正當關係，並接受過貴重禮物，和前男友王Ｏ行沒有正式分手。今年5月，她與王Ｏ行提出分手，6月2日搬進王某家裡，以女朋友、未婚妻的身分相處。

自曝內容顯示，王女和王某認識以來，一直隱瞞有男友的事實，也有數位暖昧對象有過撩騷、約砲、錢色交易行為。

引人注意的是，該自曝內容中，還提到了永贏基金的32歲蔣某、施羅德基金的46歲俞某、東證期貨的同事28歲尹某某、永贏基金36歲朱某某以及中銀基金的33歲陳某某。

其中，發生過關係的有2名，包含永贏基金的蔣某和施羅德基金的俞某，蔣某甚至有偷拍一些和她的性愛影片，並將其發布到網上，王女認為，這嚴重威脅了她的個人隱私和安全。

而其中一位被點名的施羅德基金副總經理俞某，其所屬的施羅德基金回應指，正在了解、全面調查事件，強調該公司堅決擁護「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化理念和道德規範指南，如有背離必將處理。

目前，東證期貨王女的自曝內容已經被下線。中國媒體《正觀新聞》詢問東證期貨，工作人員回應：「目前我所知的是，公司和員工本人都已報警，請等待後續警方處理結果。」

王女上傳懺悔書說明事件經過。（圖擷取自網路）

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