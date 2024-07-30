美股漲跌互見！投資人觀望 台積電ADR跌1.19％

華爾街股市主要指數29日收盤漲跌互見。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國投資人正觀望許多大型企業會於本週公布的財報數據，以及美國聯邦準備理事會（Fed）將召開的利率決策會議，華爾街股市主要指數29日收盤漲跌互見。

綜合外媒報導，投資策略師馬哈洋（Mona Mahajan）表示，市場目前基本上處於觀望狀態，包括31日的聯準會會議、8月2日的就業報告，還有來自大型科技巨頭的財報數據。

請繼續往下閱讀...

特斯拉在摩根士丹利（Morgan Stanley）的看漲預測後，股價驟升逾5.6%。麥當勞6月底推出餐點優惠，深受顧客歡迎，不過麥當勞在盈利下滑的狀況下，29日股價仍上漲3.74%。台積電ADR下跌1.19%，收160.01美元。

美國聯準會預定在美東時間30、31日召開決策會議，外界廣泛預測，聯準會可能維持利率不變，各界有望透過會議獲得有關今年何時開始降息，以及降息次數的關鍵線索。

道瓊工業指數小跌49.41點或0.12%，收40539.93點。

標準普爾指數微漲4.44點或0.08%，收5463.54點。

那斯達克指數小升12.32點或0.07%，收17370.20點。

費城半導體指數小挫15.51點或0.30%，收5087.62點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法