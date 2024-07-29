助凱米受災戶度難關 凱基銀ESG貸款免開辦費、180天不計息

凱基銀行協助凱米風災受災民眾度難關，提供免開辦費、180天不計息貸款方案。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕強颱凱米日前襲台，造成許多民眾車輛、傢俱泡水受損。為協助受風災影響民眾早日恢復家園及度過難關，凱基銀行宣布，因受災而有繳款困難的貸款及信用卡客戶，將主動提供包含減免、降息或緩繳等紓困措施。至於非凱基銀客戶，只要提出受災證明，也提供180天內不計息的紓困貸款。

凱基銀行指出，此次凱米強颱襲台，為協助受風災影響的民眾恢復家園，凱基銀行提供「助你一臂ESG社會扶助客群」額度型貸款專案，只要民眾持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關，出具的受災證明即可申請，可享免申辦費用，且30天內免動用手續費，提前還款免收違約金，且撥款180天內不計息，提供受災影響民眾緊急資金需求。

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凱基銀行的「助你一臂」優惠專案，供民眾免費申辦，且為服務受風災影響的民眾，民眾只需在活動頁面留下聯絡資訊，凱基銀行將有專人協助完成申辦，從申請、簽約到對保皆可線上完成，更能24小時隨時動用資金，民眾透過手機或電腦申辦即可順利取得緊急備用金，協助週轉資金運用，以早日重回正常生活。

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