街口小霸王胡亦嘉動手「買銀行」 持股瑞興銀8.7％成第3大股東

街口金科董事長胡亦嘉買進瑞興銀行股權，至今已持股8.7%，成為第3大股東（資料照）（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕街口「小霸王」胡亦嘉又有大動作，竟然動手「買銀行」，不但買到金管會約去「喝咖啡」，而且成為瑞興銀第3大股東！根據瑞興銀行（5863）年報顯示，街口金科持股8.7%、2730萬股，以今（29）日瑞興銀收盤價13.7元計算，市值逾3.7億元。

對此，胡亦嘉表示，他自3年前開始買進，因為認識對方大股東，每次「多少買一點」，之前成本很低，算是長期投資，但持股到了8.7%，若繼續加碼超過10%需要金管會核准，他「絕對不會加碼超過10%」，且目前對此投資沒有太多想法，但以街口金科為主體登錄興櫃，明年應可望實現。

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因瑞興銀明年將進行董事改選，街口金科以現有第3大股東身分，勢必可獲得董事席次，對此，瑞興銀表示， 街口與每家銀行都有合作，瑞興銀明年才有董事改選，「未來則看之後的變化再說」。

金融業人士分析，以往科技業者從事金融服務，很難找到全面合作的銀行，如果街口金科有了一個銀行執照，如同在目前的電支、投信之外，建構一個全新的生態系，不但突破了以往的合作限制，金融生態也將更完整。

瑞興銀行的前身為台北市第一信用合作社，是由信合社改制的商業銀行，因此資本額無須達100億元門檻，目前瑞興銀實收資本額31.39億元，最大股東為新光合纖。根據瑞興銀年報，新光合纖持股27.07%、宜廣實業持股9.61%及吳東昇個人持股2.42%及配偶何幸樺持股3.29%；胡亦嘉的街口金科持股8.7%，則是瑞興銀第3大股東。

為何會想要投資銀行？街口金科董事長胡亦嘉表示，根據他的觀察，某些服務比較難以「新的方法」進行，還是「有一些牌照可能會較符合台灣現在的監管狀況」，不過，是否是意味著希望先拿到銀行的執照？胡亦嘉表示，也許會先有深度合作，後續再看看，現階段並沒有想那麼多。

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