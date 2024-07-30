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11年新高！綜所稅平均所得 男性是女性1.6倍

2024/07/30 10:30

財政部統計，2022年綜所稅平均所得，男性是女性1.6倍。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據財政部統計，2022年綜所稅平均每人所得約60.6萬元，高於2021年的56.5萬元，其中男性75萬2530元、較上年增加5萬5039元，女性為47萬0569元、增加2萬9630元，男性平均所得是女性的1.6倍、較2021年擴大0.02倍，男女差距倍數創11年新高。

財政部公布「性別統計年報」，2022年綜所稅所得人數1239.7萬人，男性595萬人、女性644.7萬人；總所得達7兆5111億元，其中男性約4兆4774億元、女性約3兆337億元，男性平均所得約75.3萬元、女性約47.1萬元，均較2021年增加。

各類所得中，薪資所得5兆6748億元最多、平均每人69.9萬元，其中男性平均81.9萬元、女性平均57.2萬元，男性是女性的1.43倍，差距倍數也較2021年擴大。另外，股利所得1兆1872億元次之、較上年大增逾3800億元，其中男性平均21.4萬元、女性平均13.1萬元，男性是女性的1.63倍。

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