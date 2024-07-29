中國餐飲業瘋「9塊9」低價搶市 專家：賣越多虧越慘

中國知名連鎖企業瑞幸咖啡，去年7月底推出「週週9塊9」活動，演變成整個餐飲業降價大戰。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國知名連鎖企業瑞幸咖啡，去年7月底推出「週週9塊9」（約台幣44.8元）活動，原本是想狙擊同業庫迪咖啡，但此舉不僅沒打垮庫迪咖啡，反而把星巴克、Tims、M-stand等同業拖下水。更讓人意外的是，原本只是連鎖咖啡業的「內戰」，竟逐漸演變成整個餐飲業的降價搶市大混戰。中國自媒體「頭號餐謀」創辦人翟彬29日撰文指出，「9塊9」救不了中國餐飲業。

文章說，在過去的1年裡，中國餐飲像中了蠱一樣，迷失在降價搶市的風潮裡，從「9塊9」一盤的鮮切牛肉，到「9塊9」的早餐不只咖啡還有麵包等。事實是，「9塊9」的風潮越兇猛，餐飲業越絕望。

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從去年底開始，不論是高端宴請還是大眾快餐，人均消費下降20%至30%已是不爭的事實。消費持續低迷，供給嚴重冗餘，各項成本不降反增，生意比疫前更艱難，生存壓力陡增。很多餐飲品牌只能背水一戰，捲入價格戰，一批財大氣粗的連鎖品牌，也開啟了一輪又一輪的降價。

呷哺集團創辦人賀光啟表示，中國餐飲業瘋狂降價搶市的原因或許在於，「整個餐飲市場都在降價，我們不調也不行，這個市場你不搶就只有餓死」。

但長期打價格戰的結果就是「增收不增利」，整個餐飲行業出現「冰火兩重天」。一方面是全行業的「紙面繁榮」。中國官方數據顯示，今年上半年全國餐飲總收入為2.6243兆人民幣（11.24兆台幣），年增7.9%。另一方面是創紀錄的「關店潮」，企業訊息網站「天眼查」統計，今年上半年中國餐飲企業註銷數量高達105.6萬家，已逼近去年全年註銷數量135.9萬家。

事實上，中國價格戰並非餐飲業獨有。在經濟下行的大週期裡，包括汽車、電商等其他行業也面臨相同窘境。 打折、降價、補貼，換來的不是高品質的發展，而是流血式的增長，低價讓商家賣越多，虧得越多。

以瑞幸咖啡為例，在推出「9塊9」活動後，經營利潤率一路走低，去年第2、3、4季的經營利潤率分別是18.9%、13.4%和3%，今年第1季直接變成了-3.6%。

最糟的是，瑞幸咖啡不斷燒錢補貼，並沒有換來消費者的忠誠度，其每月平均交易客戶數已從去年第4季的6244萬，降至今年第1季的5991萬。

今年2月，瑞幸咖啡「9塊9」活動開始縮水，隨後大批消費者在社群媒體上發文嘲諷瑞幸咖啡「玩不起」。既沒賺到錢，用戶數又下跌，低價的迴力鏢，似乎打回到了瑞幸咖啡身上。

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