降低外匯避險成本 台積電增資子公司50億美元獲准

經濟部投審司今（29）日通過台積電以50億美元，增資英屬維京群島 TSMC GLOBAL LTD.。（彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投審司今（29）日通過台積電以50億美元，增資英屬維京群島 TSMC GLOBAL LTD.。投審司說明，該公司是台積電為外匯避險、財務管理目的而成立的境外子公司，主要目的是降低匯率風險。

投審司今召開第10次會議， 會中計核准及核備僑外投資1件、對外投資4件、對中投資3件。

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僑外投資為新加坡商 BDX TAIWAN HOLDINGS PTE. LTD.以新台幣16億2500萬元，增資數據匯台灣股份有限公司，從事經營資訊軟體服務等業務。

對外投資有四案，一是台積電以50億美元增資英屬維京群島 TSMC GLOBAL LTD.，投資目的是為降低外匯避險成本以及經營一般投資業務。

這也是繼今年3月台積電以30億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.公司後，再次獲准增資，累計今年台積電對該公司增資額達80億美元。

二是世界先進以24億美元，投資新加坡 VISIONPOWER SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY PTE. LTD. ，與恩智浦半導體（ NXP SEMICONDUCTORS N.V. ）合資興建一座12吋晶圓廠，擬採用130奈米至40奈米製程技術。

對此，投資斯說明，世界先進一案考量屬成熟技術， 且助於世界先進與合作客戶夥伴增加市佔率，連帶提升台灣半導體產業的世界領導地位與地緣政治中的戰略價值，長遠而言將有助於國內半導體產業持續提升國際競爭力，因此經會議討論後，同意該案。

三是豐群水產分別以1.9億美元及3500萬美元，提供一年期以上貸款予美國 BUMBLE BEE FOODS, LLC（從事經營水產品加工製造及買賣業務），以及加拿大 CLOVER LEAF SEAFOODS HOLDINGS CORP.（從事經營投資控股業務）。

四是遠鼎投資以5600萬美元，投資百慕達 ORIENTAL TEXTILE（HOLDING）LIMITED，從事經營投資控股業務。

對中投資有3件，包括台塑公司、台朔重工各以5.3億美元間接增資福建福欣特殊鋼有限公司，經營不鏽鋼半製品，熱軋不鏽鋼捲、冷軋不鏽鋼捲等產銷業務。

另亞洲水泥以港幣14億2276萬220元（約1.82億美元）收購香港上市公司英屬開曼群島 ASIA CEMENT （CHINA） HOLDINGS CORPORATION28.2%股權，並間接取得亞東投資有限公司等15家公司股權。

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