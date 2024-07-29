凱米颱風受災免驚 兆豐銀提供災後重建融資、信用卡緩繳協助

兆豐銀宣布提供凱米颱風受災戶災後重建融資、信用卡緩繳等協助。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀行為協助凱米颱風受災企業及個人儘速進行災後復原，宣布即日起提供災後重建融資協助。凡受颱風影響的企業或個人，均可於受災日起3個月內，向該行各分行提出重建貸款、緩繳本息、申請展延借款期限等協助措施，提供受災戶必要協助。

兆豐銀行指出，針對受災戶受損的廠房、機器設備及房屋所需整修費、復工必須購買原料等所需資金，企業戶最高貸款額度5000萬元、個人最高300萬元，受災戶可依地方主管機關出具的受災證明書，向兆豐銀行提出申請。

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在信用卡方面，針對凱米颱風的個人受災戶，若信用卡因風災毀損，兆豐銀行信用卡除免收掛失費，若有信用卡款延展的需求，也可透過24小時客服專線0800-016168提出申請，最長可提供6個月緩繳。

此外，兆豐銀行全國108家分行員工，也積極協助受災情影響的企業或個人，主動致電關懷客戶及關心分行鄰近企業與個人災損情形，協助受災戶辦理融資及提供必要協助。

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