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PS玩家新福音 PS Store消費即起可合併至台灣大帳單

2024/07/29 18:22

台灣大哥大開放PlayStation™Store電信帳單代收服務。（台灣大哥大提供）

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣大哥大與PlayStation遊戲平台合作，即日起玩家在PlayStation™Store購買遊戲或訂閱服務，可將消費合併至電信帳單付款。首次消費不限金額還可獲得150元帳單折抵金，並有機會抽中虛擬實境頭戴裝置PlayStation VR2、遙控遊玩機PlayStation Portal等好禮。

過去玩家在PlayStation™Store消費需採線上刷卡或使用禮物卡兌換券代碼，台灣大哥大即起開放PlayStation™Store電信帳單代收服務，玩家在網頁版、手機應用程式、PS5或PS4內的PlayStation Store購買PS5、PS4遊戲，或訂閱PlayStation Plus，皆可合併至電信帳單付款，省去信用卡繁複結帳流程，1分鐘即可完成付款。

台灣大哥大也推出好康三重送，首次消費不限金額即贈150元帳單折抵金；消費滿2500元，加碼回饋250元折抵金；還有不間斷抽獎活動，凡消費就有機會抽中虛擬實境頭戴裝置PlayStation VR2，以及預計9月在台上市的遙控遊玩機PlayStation Portal、500元PlayStation Store禮物卡，與官方限定PlayStation 馬克杯等好禮。

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