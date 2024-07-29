起亞居全球最賺車廠！Q2營益率是特斯拉的2倍以上

起亞今年第2季獲利創新高。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最新財報顯示，韓國第2大汽車製造商起亞汽車（Kia）因電動車及油電車大賣，今年第2季獲利創歷史新高，營益率是美國特斯拉的兩倍以上。

外媒報導，韓系車廠近來積極打進國際市場，根據起亞汽車最新財報顯示，2024年第2季營收年增5%至27.57兆韓圜（約台幣6616.8億），營業利益達3.64兆韓圜（約台幣873.6億），較2023年同期勁增7.1%，刷新歷史新高。

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其中，起亞第二季營業利益率高達13.2%，在目前已公告第二季財報的全球知名車廠中，高居第一，營益率不僅超越現代汽車及通用汽車等大廠，還是美國特斯拉6.3%的兩倍以上。

起亞表示，第2季的全球銷量為79萬5183輛，較2023年同期略降1.6%，其中純電車與油電車分別售出5萬4000輛、8萬9000輛，合計佔總銷量的21.4%；另外，起亞今年上半年營收年增7.7%至53.78兆韓圜（約台幣1.29兆），前景相當樂觀，預估今年全年營收可挑戰100兆韓圜（約台幣2.4兆），有機會創成立62年以來最高紀錄。

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