紐西蘭能源產業苦哈哈 專家：天然氣短缺恐持續3年

紐西蘭國內近來天然氣供應和庫存正處於空前低點，波及工業用戶。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕紐西蘭國內近來天然氣供應和庫存正處於空前低點，專家警告，當地工業用戶被迫砍7成的產能，政府必須快速找出解決辦法。

紐西蘭能源產業對當前的天然氣短缺感到頭痛，外媒報導，Enerlytica研究部門主管基德（John Kidd）表示，由於紐西蘭不進口天然氣，全從該國氣田鑽取，如今供不應求，導致7月的天然氣批發價創新高，接下來將面臨諸多不確定性，因為穩定天然氣供應所需的投資無法確認，更別說增加天然氣供應。

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基德表示，紐西蘭每年估計生產約215拍焦耳（petajoules）的天然氣，今年僅生產120拍焦耳左右，對此，紐西蘭商業、創新和就業部也示警，未來3年的天然氣將持續供不應求。

雖然紐西蘭已積極投資鑽氣井，但該國現有的6大油氣田全都枯竭，也使電力公司Genesis Energy開始進口煤炭，為旗下Huntly電廠提供燃料，以作為備用的電力來源；用電大戶Tiwai Point、甲醇生產商Methanex則不得不大幅減產，其中，Methanex產能利用率不到30%。

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