景氣正熱絡！國發會燈號睽違兩年半再亮紅燈

國發會燈號睽違兩年半再亮紅燈（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今發布113年6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月上修值增加2分，燈號轉為紅燈，是2022年1月以來，暌違30個月再度亮出紅燈。國發會指出，受惠半導體供應鏈及伺服器需求熱絡，加上傳產外銷回穩，領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續增溫。

國發會指出，6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月上修值36分增加2分。9項構成項目中，工業及服務業加班工時由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加1分，海關出口值由綠燈轉呈紅燈，分數增加2分；製造業營業氣候測驗點則由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少1分；其餘6項燈號維持不變。

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展望下半年，國發會表示，隨國際終端需求逐步復甦，供應鏈回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機強勁，以及消費性電子新品備貨旺季來臨，出口成長動能可望延續。

投資方面，國內半導體供應鏈為維持技術領先優勢，持續擴充高階產能，加上投資臺灣三大方案賡續落實、國際指標大廠來臺投資，以及國內綠能裝置持續推進等，均增添投資動能；消費方面，國內景氣回溫將有助帶動企業調薪意願，今年前5月實質薪資轉呈正成長，加以股市活絡推升財富效果，以及政府推動減輕民眾負擔措施，消費動能可望維繫。

不過，國發會也提醒，主要國家大選及地緣政治變化、全球央行貨幣政策走向，以及國際貿易緊張等不確定因素尚存，對國內景氣影響仍需審慎看待。

國發會今發布113年6月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月上修值增加2分，燈號轉為紅燈。（圖由國發會提供）

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