長興上半年稅前盈餘13.42億元 年增近8成

長興上半年稅前盈餘年增近八成。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕長興（1717）今（29）日公告自結6月稅前盈餘1.34億元、年減6.14％，每股稅前盈餘0.11元；累計1-6月稅前盈餘13.42億元、年增79.52％，每股稅前盈餘1.14元，長興預期今年仍是朝營收成長目標邁進。

長興解釋，6月營收規模略低5月，再加上季底提列Covid-19快篩試劑存貨跌價損失，影響毛利率表現；此外，隨著PCB產業鏈轉移至東南亞，長興加速乾膜光阻材料布局，將投入14.95億元於馬來西亞擴增一條塗膠生產線，預期2026年投產，屆時配合上游馬來西亞合成樹脂廠、下游泰國分條廠，長興於東南亞將有完整的乾膜光阻產線，可滿足客戶需求。

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長興也指出，配合子公司長廣精機規劃將於年底前辦理公開發行與申請登錄興櫃等股票上市計畫，董事會決議辦理長廣精機釋股作業，規劃釋股750萬股，釋股作業完成後，長興對長廣精機持股比率將由84.4815％降至72.3042％，不影響對長廣精機控制力。

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