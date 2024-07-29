歷史性轉變！南韓有望首度超車日本 成全球第5大出口國

韓國有望今年取代日本，成為全球第5大出口國。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體《BusinessKorea》報導，南韓與日本之間的出口差距已達空前低點，顯示全球經濟格局可能出現歷史性轉變。

報導說，根據全球經濟數據公司CEIC本月28日的數據顯示，今年上半年南韓出口額3348億美元，較去年同期的3070億美元激增9%；反觀日本出口額3383億美元，年減3.6%，兩國出口差距僅35億美元。

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兩國出口差距的縮小是過去10多年的持續趨勢。2008年韓國與日本的出口差距3599億美元，達到最高水準，自此該落差持續下降，從2010年的3037億美元、2011年的2683億美元至2012年的2506億美元。在2020年代，該差距進一步縮小，2021年為850億美元、2022年632億美元。

報導說，日本的出口主要集中在汽車與造船，由於來自南韓與中國的競爭加劇，日本的出口自2011年以來下滑，與此同時，南韓因半導體、汽車等關鍵產業的表現強勁，出口節節上升。CEIC指出，「截至今年5月，南韓的出口成長率達9.9%，使其在全球10大出口國中，居於壓倒性領先地位」。

南韓的出口成長在主要國家中表現亮眼。根據南韓貿易協會的統計，南韓去年為全球第8大出口國，出口總額達6326億美元，與第7名的法國（6481億美元）、第6名的義大利（6767億美元）及第5名的日本（7173億美元），僅有數百億美元的差距。

報導指出，如果今年南韓的強勁出口成長持續，預料將有史以來首度超越日本，成為全球第5大出口國，該可能的改變突顯全球貿易的動態本質，以及東亞不斷演變的經濟力平衡。

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