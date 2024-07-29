台灣減少燒金紙衝擊！越南金紙公司獲利雪崩近8成

越南Yen Bai農林產品及食品公司業績欠佳。（圖取自官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南唯一上市金紙企業-Yen Bai農林產品及食品公司發布最新財報，近3季營收為3570億越南盾（約台幣4.64億），年減34%，稅後淨利251億越南盾（約台幣3263萬），年減76%。其中金紙業績較去年同期大跌42%以上。

《越南快訊》報導，Yen Bai農林產品及食品公司（Yen Bai Agro-Forestry Products & Foodstuff Corporation），主要業務為木薯澱粉及拜拜金紙用品等，根據最新2023-2024會計年度第三季（2024年4至6月）及前三季財報顯示，2大主要業務業績都呈現下滑，其中金紙銷售收入明顯萎縮，前三季金紙營收為307億越南盾，較去年同期大幅下降42%。

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Yen Bai公司累計前三季營收約3570億越南盾，稅後淨利約251億越南盾，分別較去年同期分別下滑34%、76%。

報導指出，金紙銷售之所以低迷，除了原料日益枯竭外，消費市場也因與越南國內廠商激烈競爭而面臨困難，加上台灣對金紙需求減少，而中國則採取多項措施打壓價格。

由於業績欠佳，Yen Bai公司已經下調財測，全年營收為5600億越南盾，稅後淨利700億越南盾，分別前一年下滑8%和39%。

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