中鋼助攻東元奪單 進軍印度電動巴士市場

中鋼表示，為因應全球電動車市場進入規模化快速發展階段，現已協助東元電機進軍印度電動巴士市場。（中鋼提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）今天表示，為因應全球電動車市場進入規模化快速發展階段，現已協助東元電機（1504）進軍印度電動巴士市場，明年首季量產交貨，中鋼旗下中鋼印度也將開發馬達用高效能自黏電磁鋼，未來可提供東元在地化材料選擇，創造雙贏局面。

中鋼指出，集團近年來成功開發多款厚度僅0.2至0.35 毫米（mm）的高效能電磁鋼產品，也進一步透過技術服務、成立「聯合實驗室」，以及廠內建置「自黏鐵芯連續生產示範線」供客戶觀摩交流，協助下游業者建立馬達鐵芯生產技術。

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中鋼回顧自2013年以來，攜手東元電機成立「聯合實驗室」，協助東元完成100%自製研發整合的馬達動力系統，東元也於2022年3月成為國內首家在台設計製造（DMIT）的合格馬達供應商，隨著東元印度分公司（TEMICO）近期成功取得當地主要電動車製造商訂單，中鋼將隨之供應自黏塗膜電磁鋼產品。

中鋼強調，集團與東元是長期合作夥伴，雙方自2007年開始申請、完成「馬達研發科專計畫」，並於2013年共同成立「聯合實驗室」，透過早期供應廠參與（EVI） 的協同研發機制，利用中鋼低鐵損、高磁通的電磁鋼，開發各類馬達產品。

中鋼觀察，東元2020年使用旗下35CS250電磁鋼開發出50至130kW的T Power電動商用車動力系統，隔年再採用中鋼35CS250自黏電磁鋼，並透過聯合實驗室建立的自黏鐵芯熱固化量產製程，成功推出200至350kW的T Power+電動巴士馬達產品，馬達效率達到98%，也於2022年3月通過國產化電動巴士認證，成為國內首家取得DMIT馬達的合格供應商，進一步從工業馬達製造商跨足至電動車、電動巴士馬達領域。

中鋼提到，集團與東元以「聯合實驗室」的合作模式，結合雙方的技術優勢與市場資源，共同拓展國內外電動車市場，東元印度分公司已宣布成功取得印度主要電動車製造商訂單，後續有望增進當地市場佔有率，印度政府目標在2030年之前將現有約80萬台柴油引擎巴士全面電動化，並提供相關優惠和補助政策，中鋼將藉由在地化供料，與東元共同爭取當地日益擴大的電動車巴士商機。

中鋼規劃，未來將與東元長年累積的深厚合作基礎下，共同努力提高馬達產品國際競爭力，並朝開發高動力的高速直驅馬達及氫能壓縮機馬達等新產品目標攜手前進，此外，中鋼也將持續研發極低鐵損、超高磁通、超高強度的前瞻性超高能效電磁鋼系列產品，並增加產能、降低成本及提高性價比，實現「中鋼與客戶價值共創」願景。

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