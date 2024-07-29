產能過剩、價格崩跌 紐時揭中國太陽能產業慘況

中國太陽能產業因產能過剩，價格暴跌，企業虧損加劇。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國太陽產業鏈情勢嚴峻，企業虧損嚴重，許多工廠停工、停產，還有企業直接下市。《紐時》披露，中國太陽能產業遭產能過剩、價格崩跌雙重打擊，整個產業陷入動盪，北京則放手讓企業自生自滅，任憑大量企業遭遇困難甚至倒閉。

紐時報導，在過去15年裡，中國主導了全球太陽能市場，地球上幾乎所有的太陽能板都是由中國公司製造，就連生產太陽能板的設備也幾乎全部在中國製造。

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不過，中國太陽能產業的好日子已逝，整體產業陷入動盪。報導指出，中國太陽能板批發價格較去年暴跌將近一半，今年又下跌25%，中國製造商正以遠低於成本的價格搶客戶。

價格戰對中國太陽能企業造成嚴重打擊。過去12個月，中國五大太陽能板及其他設備製造商的股價直接腰斬。自6月下旬以來，至少有7家中國大型製造商示警，今年上半年出現嚴重虧損。

報導指出，在工廠產能巨大、出口蓬勃發展的背景下，太陽能行業的動盪凸顯出中國產業決策的運作方式。15年前，中國政府決定大力支持太陽能，如今放手讓企業自生自滅。對於大量企業遭遇困難甚至倒閉，北京表現出很高的「容忍度」。

中媒財新也指出，中國太陽能產業協會榮譽理事長王勃華25日在一場研討會中指出，現在太陽能產業鏈情勢非常嚴峻，企業虧損加劇，全產業鏈虧損的情況史上少見。

在產能過剩和競爭激烈下，今年以來，中國太陽能企業下市、停工停產、終止投資、裁員消息不斷。根據中國太陽能產業協會統計，今年上半年，投產、開工、規劃項目數量較去年同期下降超過75%，超20個項目宣布終止或延期。同時，產業開工率低，部分企業停產，目前已有超過6家企業的工廠停產。

其中，ST陽光因股價長期低迷在7月3日宣布下市。同樣瀕臨下市的還有ST愛康，該公司6月公告，其全資子公司蘇州愛康光電科技的電池組件生產線臨時停工停產，停產時間自2024年6月12日起，預計停產時間不超過3個月。

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