金價最強助攻手！小摩：「川普2.0」將引爆黃金新1輪漲勢（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「川普交易」引爆黃金新1輪漲勢！摩根大通表示，無論選舉結果如何，金價在地緣政治緊張局勢、美國赤字不斷擴大、儲備銀行多元化和通膨對沖下，將推動金價走高，然而若川普當選，那麼在「川普2.0」下，將進一步引爆金價大躍進。

《彭博》市場脈搏調查（MLIV Pulse）於7月22日至26日進行，訪問來自世界各地的投資組合經理、經濟學家和散戶等480名投資者。

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調查顯示，逾半數（53%）選擇黃金為川普連任避險資產，是選擇美元（26%）的2倍。

受訪投資者認為一旦美國前總統、共和黨總統候選人川普重新入主白宮，黃金是最好的投資組合對沖工具，而美元的對沖能力相形見絀。

的確這種民意有歷史背景作支持，因為在川普4年（2017至2021年）任期內，彭博美元指數跌逾10%，而黃金現貨價格卻走高逾半。

隨著市場押注川普可能重新入主白宮「川普交易」再度轉強，或將引發黃金新1輪升勢。

摩根大通分析師格雷戈里·希勒（Gregory Shearer）認為，目前黃金價格雖然位處

高點，卻仍處於上漲的有利位置，歸因於地緣政治緊張局勢、美國赤字不斷擴大、儲備銀行多元化和通膨對沖推動金價走高。

無論選舉結果如何，這些因素可能會持續下去，但在「川普2.0」或「紅色浪潮」情景成真下，這種影響可能會進一步放大。

《彭博》此次調查有受訪者認為，川普再度上場料嚴重干擾市場和貿易，美國國債規模也將迅速增加。

報導亦指，2024年的宏觀背景再次利好金價，因為美聯儲預計9月降息，而且各國央行一直大舉買進黃金，實現倉位多元化分散風險。

近7成投資人押美元走弱，報導指出，3分2（67%）受訪者預期川普再度上任，將削弱美元作為世界儲備貨幣的地位。大體上，受訪者對於川普經濟政策如何影響美元看法分歧。有人認為，無論美國大選結果如何，美元都會走弱。

因為持續的高赤字和較低的利率，將進一步推動去美元化，並引發主權債務危機，即使賀錦麗勝選，情況也會一樣。

另StoneX Group首席市場策略師凱瑟琳·魯尼·維爾（Kathryn Rooney Vera）表示，隨著私營金融領域加入央行行列增持黃金，川普的新任期可能會加劇美元貶值。

由於人們對美元走弱的預期高漲，加上技術、結構和基本面因素都支持黃金續揚，客戶投資組合正在增加黃金持有量。

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