重機回溫？光陽執行長：下半年銷量將優於上半年

光陽（KYMCO）機車旗下X-TOWN 250ST及跨界XCITING X350兩款重機將於今年第４季和明年第１季開賣。 （光陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕光陽（KYMCO）機車開發的X-TOWN 250ST及跨界XCITING X350兩款重機將於今年第４季和明年第１季開賣，光陽執行長柯俊斌表示，上半年重機熱度降溫，但下半年隨著各品牌新車上市，重機銷量將優於上半年。

柯俊斌表示，疫情期間，重機市場熱絡，年銷量由2020年的2.4萬輛成長至去年的2.7萬輛，今年由於重機二手車價格下跌，導致市場需求放緩，上半年重機掛牌量僅9534輛。

請繼續往下閱讀...

觀察甫落幕的2024國際重型機車展，第1天觀展人潮兩萬多人、第2天約5萬人、第3天超過5萬人，總數超過12萬人，比去年12萬人多一點。

光陽KYMCO X-TOWN 250ST重機去年米蘭車展亮相後，今年第4季將於台灣上市，X-TOWN 250ST搭載手動式可調風鏡、LED 智慧儀表、炫彩Keyless、雙層環抱式車架及ABS+TCS煞車系統，並搭載LED大燈與尾燈。

XCITING X350則預計2025年第1季在台上市，XCITING X350為全新旗艦跨界速克達，擁有電動可調風鏡、Keyless啟動及ABS+TCS煞車系統，同時配備加熱手把、LED大燈與尾燈，以及7吋TFT智慧儀表，滿足騎士對於高性能與高科技的雙重需求。

柯俊斌表示，KYMCO今年創立60年，在全世界持續累積優良口碑，去年在法國三輪重機市場以17.8%市占率拿下第3名，跨界三輪旗艦重機CV3年銷量達1,556輛，拿下單機種排名第2的成績。

KYMCO速克達在海外也是大受歡迎，在阿根廷以27.1%市占拿下銷售冠軍；在義大利以年銷量超過2.5萬輛，14.3%市占搶下第3名；更以年銷量1萬5750輛奪下西班牙速克達市場第3名。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法