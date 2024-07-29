傳加入日產、本田聯盟 三菱汽車股價大漲逾6％

日本車廠「三菱汽車 （Mitsubishi Motors） 」傳出將加入日產汽車（Nissan）和本田汽車（Honda）之間的聯盟。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本車廠「三菱汽車 （Mitsubishi Motors） 」傳出將加入日產汽車（Nissan）和本田汽車（Honda）之間的聯盟。消息一出，三菱汽車週一（29日）股價大漲逾6%。

綜合媒體報導，日產汽車、本田汽車、三菱汽車3大車廠正在考慮聯手標準化控制汽車的車用軟體，以共同應對當前國際汽車銷售市場的挑戰。

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報導指出，日產汽車與本田汽車將共同開發車用基礎軟體，並應用在三菱汽車上，同時也將互補車型，以提高競爭力。

對於上述報導，三菱汽車、日產汽車、本田汽車拒絕置評。

受消息激勵，三菱汽車週一（29日）股價大漲逾6%，截至台北時間29日上午11點40分左右，三菱汽車股價暫報446日圓，漲幅6.14%；日產汽車股價暫報476日圓，漲幅2.15%；本田汽車股價暫報1618日圓，漲幅2.34%。

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