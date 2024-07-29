中華郵政即起推「印尼小額安心匯款」 年底前手續費有優惠

中華郵政。（資料照）

〔記者蔡思培／台北報導〕在台外籍移工人數已超過77萬人，移工若要將工作所得匯款回家鄉，往往受限於工作及時間，不便至銀行臨櫃匯款。中華郵政即起開辦「印尼小額安心匯款」服務，移工只要親至受理國際匯兌業務郵局約定匯款資料，之後即可透過網路郵局或行動郵局APP匯款。今年12月31日前，還有手續費優惠168元。

根據勞動部統計，截至今年5月底，在台外籍移工人數已超過77萬人投入產業及失能照顧工作，是我國不可或缺的生產力。在台移工若要將工作所得匯款回家鄉，往往受限於工作及時間因素不便到銀行臨櫃匯款，或因銀行手續費較高，轉由地下管道匯款，除容易被騙，也可能成為洗錢破口。

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中華郵政表示，現在起移工只要事先親至受理國際匯兌業務之郵局約定匯款資料，之後即可透過網路郵局或行動郵局APP以美元幣別匯出匯款，從結匯到匯款皆可在線上完成，合法、安全又便捷。配合新服務上線，即日起至今年12月31日，中華郵政也推出「印尼小額安心匯款5+1」手續費優惠活動，活動期間內符合活動資格者，匯款手續費優惠為每筆168元，每滿5次成功匯款，即享有下一次匯款免手續費優惠。

中華郵政表示，未來將持續拓展其他國家移工匯款，以實際行動關懷各個族群，讓所有客戶都能平等享受便利及安全的優質金融服務，落實普惠金融。

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