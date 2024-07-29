三星連續2年蟬聯南韓大學生最想入職的企業

三星電子（Samsung Electronics）連續2年蟬聯南韓大學生最想入職的企業。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓就業網站最新調查顯示，南韓科技大廠「三星電子（Samsung Electronics）」連續2年蟬聯南韓大學生最想入職的企業。

《韓聯社》報導，南韓就業網站「Incruit」近期向南韓全國962名大學生求職者進行有關最想就職企業的調查，調查的選項涵蓋總市值排名前130名的上市公司。

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調查結果顯示，繼去年之後，三星電子今年再次以8.1%的比例，蟬聯南韓大學生最想入職的企業。而選擇三星電子的理由，有39.7%受訪者表示「公司薪酬和獎勵制度令人滿意」，而有24.4%受訪者表示「作為公司一員會感到自豪」。

而排名南韓大學生最想入職的企業前5名企業分別為，三星電子、南韓搜尋網站龍頭「NAVER（7.2%）」、南韓IT巨頭「Kakao（5.5%）」、南韓汽車大廠「現代汽車（Hyundai，4.7%）」、希傑娛樂傳媒（CJ ENM，3.3%）。

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