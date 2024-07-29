川普批強勢美元損害美製造業！葉倫駁：是生產率提高

財政部長葉倫指出，美就業損失是由於生產率的提高，而不是國際貿易。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對美前總統川普批強勢美元正在阻礙美國製造業，財政部長葉倫（Janet Yellen）駁斥此論點，並指出，就業損失更多的是由於生產率的提高，而不是國際貿易。

彭博報導，在里約熱內盧與全球財長舉行一系列會議後，葉倫就川普強勢美元論點提出反駁，並淡化了國際貿易在破壞美國製造業就業方面的作用。

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葉倫在接受彭博新聞社採訪時表示，非常強勢的美元可能會抑制出口，並促進進口，然而造成美元走強，其實原因很多。

她指出，拜登總統頒佈的立法，被稱為Bidenomics，旨在加強基礎設施、半導體和清潔能源，並通過《通膨削減法案》為電動汽車提供抵消性支援。

她進一步指出，我們有1個非常強大的經濟，在消費者支出和投資支出強勁，而我們已經實施的基礎建設施等專案，都在創造大量的製造業就業機會。

就因美國的經濟實力強大，反過來吸引了外國資本並推高了美元的價值，聯準會抑制通膨的舉措使利率高於其他國家，也帶來了上漲壓力。

美國工業產出（其中4分之3是製造業）上個月攀升至2018年以來的最高水準，為美國經濟增長意外回升的季度畫上了句號。商業投資以近1年來最快的速度增長，其中設備增長為2022年初以來最強勁的進步。

葉倫表示，雖然美國工廠的就業崗位幾十年來穩步下降，但製造業佔GDP的比重保持相對穩定。她說，就業損失更多的是由於生產率的提高，而不是貿易。

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