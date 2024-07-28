大規模企業撤離 北京辦公室空置率創中國一線城市最高

北京辦公室空置率18%，為中國1線城市最高水準。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國經濟低迷、外資企業撤出，以及本國企業遷離，致使北京辦公室空置率達到一線城市最高水準，租金更是較1年前砍30%。分析師認為，由於中國經濟的復甦不穩定，辦公室市場仍面臨挑戰，降租挽留租戶情況恐持續。

南華早報報導，中國房產信息集團（CRIC）公佈報告，今年第2季北京辦公室整體空置率達近18%，每平方米每日資金季減3.7%至9.23元人民幣（41.8元台幣）。

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北京房仲業者馬曉雲說，「商務中心區的辦公室租金較去年下降20%至30%，因為經濟糟糕、外企紛紛撤離，企業又普遍陷入困境」。

她補充，房東現在提供大幅租金折扣與慷慨的免租金期，以保住租戶，並填補不斷上升的空置空間；由於開發商不希望掛牌價顯得太低，他們免除了幾個月的租金，以有效降低租戶成本。

報導說，大型科技公司將辦公室遷離北京，也進一步增加空置率。比如，阿里巴巴集團近期將北京總部遷至距市中心區22.5公里的產業園區，空出望京區逾15萬平方公尺的辦公室空間。

結果，今年第2季，一些大型中國與國際集團所在的望京區及酒仙橋區空置率季增2.2個百分點至24.5%，為全北京市最高。

此外，市場內部人士提供的數據顯示，商務中心區空置率上升至近20%，位於該區、樓高62層的三星大廈（Samsung Tower）已將租金降至每平方米每日7.4元人民幣（33.5元台幣），較該區均價9.1元人民幣（41.2元台幣）低18.7%。該大樓也提供9個月的免租金期，遠高於該區其他商辦大樓平均3至4月的期限。

高力華北區研究董事陸明說，房東之間主要的競爭焦點仍是價格，因為在當前環境下，租戶對租金非常在意，當空置率高於20%，租金很難觸底反彈或維持穩定；對於需求端的復甦，市場仍需更多時間與耐心。

大型國企配合紓解非首都核心功能政策，將總部遷往雄安新區也增加北京商辦空置率。易居中國研究院院長嚴躍進說，傳統上，北京是政府機關中心與多數國企總部所在地，但現在開始轉變，因此，北京的房地產市場不能單從經濟角度來看，還必須納入政策與政治因素。

仲量聯行華北區研究主管米陽表示，今年上半年，北京商辦租賃活動較去年同期有所改善，但復甦程度低於預期，預料今年下半年北京商辦整體租金將近一步下滑。由於中國經濟復甦仍不穩定，辦公室市場仍面臨挑戰，房東恐須推出更優惠條件，以保住租戶。

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