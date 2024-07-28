找工作大不易 中國年輕人出奇招：在T恤印履歷

中國青年失業率居高不下，許多大學畢業生為了找工作出奇招，在T恤印履歷。（擷取自小紅書）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟復甦乏力，青年失業率居高不下，許多大學畢業生為了找工作出奇招。湖北省最高學府武漢大學地理系的宋姓畢業生，7月初穿著印有「24屆找工—請看背面」的白色T恤，在河南省逛大街一舉成名，獲得1家運動服裝公司錄取。

南韓《朝鮮日報》報導，宋姓畢業生7月初穿著印有「24屆找工—請看背面」的白色Ｔ恤在河南省逛大街，他的T恤背面貼著1份完整履歷，詳細記錄了姓名、年齡、獲獎經歷、興趣愛好和個性。此外，為了方便別人聯絡他，上面還印有QR Code。他表示，在考研究所之前找不到短期實習生的工作後，開啟了「T恤求職」，最後1家運動服裝公司為他提供一份工作。

請繼續往下閱讀...

報導說，中國年輕人的求職花招變得越來越多，因為中國就業困難，因此他們正想盡辦法抓住救命稻草。

中國國家統計局去年7月發布同年6月16至24歲青年失業率為21.3%，創歷史新高紀錄，主要因為北京當局對房地產、網路、補教產業進行監管打壓，迫使這些產業進行大裁員，導致就業市場急凍。

為了讓失業數字更好看，中國國家統計之後暫停發布青年失業率，直到今年1月才重新發布在扣除校在生之後的青年失業率，果然失業率數字不再破20%，今年6月的16至24歲青年失業率為13.2%。

中國年輕人一邊當「極客工」（geek worker：在沒有固定時間的情況下獲取收入的勞動者），一邊尋找穩定工作的情況特別多。他們要麼做外送員，要麼做「中國版優步」滴滴出行的司機，同時尋找其他機會。

最近，中國社群媒體上出現了訂滴滴出行服務時，訂到的車輛前座椅背貼著「美大學生履歷」的故事。另1位滴滴出行司機在車內張貼的公告上寫道：「我被製藥公司解僱，正在求職。獵人頭來聯繫的時候，我不得不接電話，敬請諒解。」

對工作期待值放低的中國年輕人也越來越多。中國就業平台「智聯招聘」先前發布的調查顯示，今年第1季申請藍領工作的25歲以下年輕人數量比2019年同期激增了165%。 「智聯招聘」6月發布的調查顯示，對餐飲配送業從業人員、卡車司機、服務生等的求職需求正在急劇增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法