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住宅淹水、汽機車泡水 嘉市受理地方稅捐減免申請

2024/07/28 17:28

凱米颱風日前帶來豪大雨釀災，嘉義市受理稅捐減免申請。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕凱米颱風造成嘉義市多處積淹水、樹木倒伏等災情，嘉義市財政稅務局即日起受理因財產損失申報稅捐減免，受災民眾於規定期間內可提供拍照證明、損失清單、證明文件等向財稅局申請。

嘉義市財稅局表示，颱風災害造成民眾房屋淹水、汽車、機車泡水維修停用等財產損失，財稅局將從優、從簡、從速協助稅捐減免，減免稅捐項目包括使用牌照稅、房屋稅、地價稅、娛樂稅。

市財稅局說，稅捐減免規定例如汽車及151C.C.以上機車因災害受損需修復，檢具維修文件等資料，可申請自災害發生日至修復出廠日期間，減免或退還使用牌照稅；房屋毀損面積達整棟面積5成以上，必須修復才能使用者，房屋稅全免；因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用土地，地價稅全免；因災害無法營業或營業受影響者，可申請扣除因災害致未營業天數，按比例核減當期娛樂稅。

市財稅局提醒民眾，稅捐減免須於災害發生日起30天或1個月內向財稅局申請，可詳洽財稅局官網查詢，或上班時間洽免付費電話0800000321。

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