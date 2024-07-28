台灣搶了美國晶片生意？學者曝台3大優勢舉世無雙

學者表示，台灣擁有高等教育人口、對企業有利的監管環境以及相對低的成本，打造有利於晶片產業成功的環境。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普日前稱，台灣搶走美國的晶片生意，對此，美國商務部長雷蒙多接受CNBC訪問時，不認同台灣從美國奪走製造業工作的看法，並稱這些決定是美國公司做出的。智庫學者也指出，當初張忠謀曾向德州儀器提出台積電的商業模式，結果吃了閉門羹，向台灣政府提出後獲得支持。而台灣則擁有高等教育人口、對企業有利的監管環境以及相對低的成本，打造利於晶片產業成功的環境，這是多數國家無法實現的優勢。

《美國之音》報導，蘭德公司高級政治科學家郭泓均（Raymond Kuo）表示，川普稱台灣搶了美國的晶片生意，事實是台灣在晶片製造上更具競爭力，台灣擁有受過高等教育的人口、對企業有利的監管環境以及相對較低的成本，這些條件打造晶片產業成功的環境。

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郭泓均說，超過半數的台積電員工擁有碩博士學歷，與其他發達經濟體相比，台灣的工資也不高，意味著僱用這些受過良好教育的員工更便宜。在監管環境上，台積電實行每日三班制，一天當中的每時每刻都有人進行生產和研發，生產力是其他製造商的3倍，這是大多數國家無法實現的優勢。

郭泓均強調，台灣在監管環境、廉價且受過教育勞動力等因素結合下，可以從任何特定的製造商那裡獲得3倍的生產率，其他國家很難與這種人才、法律和成本的結合相媲美，目前台灣生產世界上92%最先進晶片，其他國家很難趕上。

外交關係協會（Council of Foreign Relations）亞洲項目研究員石可為（David Sacks）也指出，當年美國公司認為生產晶片的利潤太低，設計晶片利潤較高，美國對生產晶片不感興趣，將製造外包給台灣，沒有考慮到供應鏈彈性或是過度依賴台灣的後果。而且張忠謀也曾向德州儀器提出台積電的商業模式，結果吃了閉門羹，轉向台灣政府提出後獲得全力支持。

石可為稱，德儀理論上本來可以成為台積電，英特爾也可以，但他們對這項業務不感興趣，這就是結果。他說，「我不認為美國會達到不依賴台灣來生產最先進晶片的地步，但美國可以生產足夠的晶片，若台海或南海發生危機，航運受到嚴重影響，美國可以生產足夠的晶片滿足國安需求」。

哈佛大學甘迺迪學院高級研究員許毓仁亦稱，1980年代美國晶片製造業外移，一直到今天台灣成為晶片生產大國，美國向台灣買晶片，這是當年美國自己的決定，也是歷史演變所致。他認為，川普有關台灣奪走美國晶片生意的說法，可能與大選將至的政治考量有關。

許毓仁表示，晶圓代工是資本密集且高度分工的產業，非常耗費資源和資金，當年並非每個國家都願意投入，因此美國決定將重點放在晶片研發、設計和創新，代工和製造則外包給台灣。一直到今天，台積電成為全世界最重要的晶片生產公司，製造最先進的晶片，這也和美國當時發展的摩爾定律有很大的關係。

摩爾定律由英特爾創辦人之一摩爾（Gordon Moore）提出，即每18到24個月，晶片的體積縮小成一半，但是功率和裡頭的電晶體數量倍增。因此，美國在台灣的半導體產業發展中扮演重要角色。許毓仁說，美國在這方面居功厥偉，因為它發明一個創新跟理論，但是真正將這樣的過程發揚光大的，還是靠著台灣晶片產業的分工。

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