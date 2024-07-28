中國回到朱元璋時代！港大學者諷習近平別裝了 快關掉A股

香港大學金融學教授陳志武表示，既然中國政府重新管制經濟，乾脆關掉A股，不要再假裝維持「一個四不像的資本市場」。（圖取自社交平台X）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港大學金融學教授陳志武日前表示，多年來積極推動中國金融市場的發展，現在發現「一下子回到朱元璋的時候」，既然中國政府重新管制經濟，乾脆關掉A股，不要再假裝維持「一個四不像的資本市場」。相關言論在中國社交平台熱傳，影片則已遭到封殺。

陳志武7月20日出席香港大學商學院中國經濟研究所主辦的《2024中國與全球經濟論壇-中國力量與全球經濟新篇章：發展與展望》，他在論壇上與中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求對話時，對中國資本市場發表看法。

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陳表示，「我是主張把A股市場關掉」，因為現在越來越回到國家計劃，有發改委、財政部，還有其他部委，現在是直接由中央來管理資源配置的方方面面，既然已經是政府重新管制經濟，微觀的調控經濟，乾脆就不要再浪費那麼多的成本，特別是「很多領導們又不喜歡搞金融的人拿那麼多的工資」，乾脆就逼著這些人改行做別的工作，讓社會不要去裝做一個四不像的資本市場。

他説，自己去年跟某一些原來的領導說這些話，把他們嚇住了，因為過去幾十年來都以各種不同方式，推動中國金融市場的發展，包括在觀念上舉辦很多講座，還寫書、寫文章。但是30多年下來，「我發現我們一下子回到朱元璋的時候」，這樣的話，看來還有很漫長的路要走，就目前情況下，還不如把A股市場擱置起來。

陳志武的言論在中國社交平台熱傳，影片則已遭到封殺。許多中國網友贊同關掉A股，直言「既然政府在配置資源具有超強能力，還要A股幹什麼，關掉算了」、「真話難聽，苦口良藥」、「忠言逆耳」。還有人嘲諷地說，「怎可以讓他們沒收自己歛財的工具」、「屠宰場養了多少殭屍戶，怎麼管不好了，韭菜長的鬱鬱蔥蔥，鐮刀只是累壞了」。

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