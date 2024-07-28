7月台股跌幅亞洲第2慘 投顧示警：趨勢改變 切勿搶短

台股遭逢重挫，投顧表示，由於趨勢改變，投資人應多觀察、切勿搶短 （記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，台股7月跌幅達3.96%，是「亞股第2慘」，跌幅僅優於日本股市，7月26日單日跌幅更是全球最差；展望本週股市，投顧機構提醒，由於大盤已經跌破季線，加上美國大選變數尚多，因此，建議應多觀察謹慎，切勿搶短。

根據統計，7月26日當日國際股市跌幅前五大，依序為台灣加權（-3.29%）、俄羅斯（-1.76%）、日經225（-0.64%）、巴基斯坦（-0.51%）及丹麥股市（-0.50%）；台股罕見成為重災區，單日跌幅位居「全球最慘」。

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若把時間拉長至7月以來，截至26日為止，台股累計跌幅3.96%，在「全球股市」跌幅排名第10；如果與「亞洲鄰國」相比，台股僅優於日本的跌4.81%，與香港跌幅同為3.96%，並列「亞股7月以來第2慘」。

「趨勢改變，勿輕易搶短！」永豐投顧分析，台股因颱風休市前夕，市場報出台積電違約交割2億多元，明顯是7/22台積電跌破950後搶短失敗的後果。台積電第三季法說無論是成績與展望都很好，AI產業的發展也是有目共睹，不過股市共識之處往往也是風險匯集之地，大盤已經跌破季線，建議謹慎切勿搶短。

投顧分析師指出，上週美國股市是空頭發動機，NXP、特斯拉與谷歌接連公布財報，NXP與特斯拉財報確實有不如人意的地方，於是股價反應激烈；相對的，谷歌的財報整體表現優於預期，不過市場仍以放大鏡檢視，結果谷歌財報後股價跌了近8%。從美股狀況可知，在股價上漲大半年後，風險累積已到宣洩邊緣，「市場氣氛轉向空方」。

「未來變數多，建議可以酌量降低持股。」永豐投顧直言，其實觀察歷屆美國總統大選，選前股市差不多都進入低谷，直等到選後不確定性消除，股市才逐漸回升；由於本屆美國兩黨競爭激烈，選情變化大，甚至已經出現川普遇刺的緊張劇情，因此，建議多觀察少操作，或是轉到波動小的個股。

考量本週面對美股財報密集發布，及月底的FOMC會議決議，變化頗多，建議降低持股，並且考量美國總統選舉決勝遠在十一月，不急於布局，建議多觀察。本週指數區間看2萬1800點至2萬2500點。

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