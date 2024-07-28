台股今年漲幅仍居全球第4 投信：不建議殺低持股

由於今年以來漲多，此次大幅修正後，台股仍排名「亞股第一」、「全球股市第四強」。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股上週五（26日）單日崩跌3.29%，跌幅遠高於鄰國股市，不過，若以今年以來表現來看，台股仍居亞股第一、全球第四強；投信法人認為，今明二年台灣上市櫃企業獲利成長預估皆可達二位數，在「基本面」強勁下，台股後市行情仍可期，「短線的急跌、反而提供逢低布局良機」，不建議殺低持股。

台股上週重挫！由於上週三 （24 日）、上周四 （25 日）颱風假休市，這兩天剛好美股走跌，使得7月26日台股遭遇風暴強襲，最低一度跌破2萬2千點大關，終場雖然跌幅縮小，但仍下跌752.63 點，創史上單日第二大跌點。

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不過，由於台股今年以來漲多，此次大幅修正後，台股仍以累計上漲23.36%，排名「亞股第一」、「全球股市第四強」。

根據統計，今年以來截至7月26日，全球股市漲幅前六大，依序為阿根廷股市漲65.86%、委內瑞拉漲5.85%

、土耳其股市漲45.80%、台灣加權漲23.36%、費城半導體漲22.22%及匈牙利20.71%。

台新投信表示，由於FED降息延後降息幅度縮小，市場預期2024年FED降息恐將落在11~12月甚至以後，幅度減少至1碼，加上市場認為川普當選機率高，不可預測性將不利股市，川普政策影響性提前影響股市，以及近期美國科技巨頭財報不如預期，導致台股持續下修重挫。

臺灣IC設計動能ETF基金經理人黃鈺民指出，不過，就科技業展望分析，AI三大要素算力算法數據持續進化，AI PC、機器人，生成AI在2024年開始落地應用，而算力平台演進速度超過摩爾定律，顯示產業拓展腳步持續，有利帶動台灣科技股業績成長。

分析師估今明二年台灣上市櫃企業獲利成長皆可達二位數，因此，在基本面強勁下，台股後市行情仍可期，短線的急跌反而提供逢低布局良機。

黄鈺民指出，後市市場將關注以下焦點：第一、美國後續通膨、就業數據的變化。通膨是否朝聯準會設定的2%持續邁進，就業市場是否也能持續降溫，聯準會後續是否能如市場預期般在9月後降息。

第二、股東會旺季後，上市櫃公司管理層對下半年營運展望將牽動投資人的投資信心。

第三、Computex電腦展結束後到8月半年報公布前，為產業基本面的消息空窗期，美國總統選情及候選人政策恐將持續干擾市場。

就產業展望分析，黄鈺民分析，隨著AI商機大爆發，台灣IC設計產業將是主要受惠者之一，明年台灣IC設計公司成長動能將延續，因此，在股價急速修正下，可望吸引買盤逢低中長線布局。

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