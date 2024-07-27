泰總理PO文讚台灣遊客可望創高 台灣國旗欄位「被空白」

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）在社群平台PO文指出，受惠於免簽政策，今年台灣及印度赴泰遊客可望創新高。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣旅客從5月11日起到11月11日赴泰國免簽證，可停留30天。泰國內政部長7月加碼宣布來自93個國家和領域的旅客，7月15日起入境泰國免簽可以停留60天，包括台灣。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）7月26及27日陸續在社群平台PO文指出，受惠於免簽政策，今年台灣及印度赴泰遊客可望創新高。不過，賽塔PO出的圖表中，國際遊客前10大的國家，僅台灣國旗欄位空白。

泰國《民族報》報導，泰國總理斯賽塔週六在社群平台X上發布消息稱，與疫情之後的數字相比，今年台灣和印度赴泰遊客數量將創歷史新高，預計超過2019 年。

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賽塔強調，我們對台灣和印度遊客實施免簽措施，從2023年底起將他們的停留期限延長至60天，並持續到2024年11月11日。他指出，由於各界的合作正在推動旅遊業持續復甦，光是2024年上半年，來自印度等主要市場的遊客就成長30%以上，預計今年底印度遊客將達到200萬人次。

賽塔指出，泰國觀光局（TAT）每個月都在準備活動，以吸引來自各國的遊客，「我敦促旅遊業界做好準備，泰國的大門已經敞開」。

根據泰國旅遊體育部及泰國觀光局（TAT）統計，今年上半年赴泰旅遊的國際遊客共有1750萬多人次，這些國際遊客的旅遊支出約 8255.41 億泰銖。

前5大外籍旅客依序為，中國約343.9萬人次，馬來西亞約243.5萬人次，印度 104萬人次，南韓 93.4萬人次，俄羅斯約92萬人次。台灣以 53.3萬人次，排名第七，若根據賽塔所PO出的圖表觀察，今年1月至7月25日，赴泰台灣旅客則超過61萬人次。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）在社群平台PO出今年迄今赴泰的國際旅客數量。（圖取自賽塔x帳號）

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