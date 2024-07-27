通膨率直逼2位數快抓狂 俄羅斯暴力升息8碼

俄羅斯物價大幅上揚，俄羅斯央行大幅升息，遏制通膨。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯通膨率持續飆升，從 6 月的 8.6% 上升至 7 月 22 日的 9%，俄羅斯央行宣布暴力升息8碼（2個百分點），關鍵利率從16%上升至18%，並矢言還會進一步收緊貨幣政策。

路透報導，俄羅斯央行週五（26日）將關鍵利率上調200個基點（2個百分點）至18%，創2022年4月以來最高水平，並誓言將繼續收緊貨幣政策，直到通膨降溫。

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俄羅斯央行表示，2022 年通膨率為 11.9%，2023 年通膨率降至 7.4%，今年6 月則上升至 8.6%，7 月 22 日更升至 9%，因此上調今年通膨預測至 6.5至7%，遠高於 4% 的目標。

俄羅斯央行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）表示，經濟仍然嚴重過熱，央行理事成員就利率決定達成廣泛共識，有些人甚至建議更大幅度升息。納比烏利納還駁回俄羅斯石油公司執行長謝欽（Igor Sechin）早些時候提出向中國人民銀行（央行）學習的建議，中國人行本週啟動寬鬆貨幣政策。

納比烏林娜直言，俄羅斯和中國的經濟狀況不同，中國正處於通縮，採行與我們截然不同的政策，我們的任務是降低通膨，而他們（人行）的任務是避免通貨緊縮。

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