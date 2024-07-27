深夜告別！核三1號機今畢業豐德3號補上 電價、碳排挑戰到

核三廠一號機今停機，退出供電行列，發電將歸零。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三廠一號機運轉執照於今（27日）到期，台電一個多月前分階段降載，並於今（27日）晚間十點移出燃料棒，發電量就會正式歸零，我國核能發電佔比將降到約2.8%，明年核三廠2號機也停機後，台灣會是亞洲第一個非核國家。

核三廠一號機運轉40年，一個月前已開始分階段降載，今早發電還有7成，晚間六點約剩下5成，台電規劃於今晚10點抽出燃料棒後，轉往燃料池擺放；未來核三需要通過環境部除役環評，並取得核安會發放除役許可，進入四階段、25年的實質除役。

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對比核一、核二與核三的除役過程，核三可以說是「運勢較佳」，核一、核二因為燃料池爆滿，當時室外乾貯又不能啟用，爐心內的燃料棒無處可去，核二1號機創下史無前例，運轉執照還沒到期就提前畢業，退出供電行列。

過去核一、核二為了要維持反應爐的安全，歲修、維護保養、汰換設備及定期測試不可少，甚至需要保警人力，一座核電廠「假除役」代價是每年要多花5億元；而核三廠因為燃料池空間足夠，規劃明年發包興建室內乾貯，明年二號機也停機，進入真除役階段，納稅人每年不必多花5億元的冤枉錢。

核三廠共有兩部機組，裝置容量各為95.1萬瓩，一年貢獻約150億度電力，若減少核三廠一號機，核能發電量佔比將會降到2.8%。

外界最關切台灣電力穩定，經濟部已規劃由森霸電力的豐德3號機組補上，月中已達到滿載，正在最後調整階段，豐德3號機為超大型機組，其裝置容量達110萬瓩，比核三1號機95.1萬瓩還高，可確保穩定供電，不過，「核下氣上」牽動電價成本、碳排問題，考驗仍會隨之而來。

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