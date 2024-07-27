新南向發威！台灣來億投資34億助攻印尼 佐科威按讚

印尼總統佐科威（Joko Widodo）訪台灣來億集團印尼億泉工廠。（圖取自佐科威X帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印尼總統府發布訊息指出，總統佐科威（Joko Widodo）26日赴中爪哇省的馬當工業區，宣布台灣來億集團印尼億泉工廠所製的1.6萬雙鞋子將出口至美國。佐科威並強調，這是來億集團首度在印尼設廠，投資額達1.7兆印尼盾（約台幣34億）。

佐科威說，印尼1.6萬雙HOKA品牌鞋將出口到美國，這些鞋子是由台灣領先鞋類製造商之一來億集團的印尼億泉工廠所生產，也是該公司在印尼的第一筆投資。

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佐科威透露，來億集團印尼億泉工廠是該集團在越南投資20年後邁出的重要一步，目前該集團在馬當工業區投資額達1.7兆印尼盾，共雇用1.3萬名勞工，其中包括建築工人。

他表示，此次出口標誌著政府鼓勵出口和創造工業部門就業方面邁出關鍵一步，希望印尼鞋業能夠進一步發展，並鞏固印尼作為全球市場主要參與者的地位。

總統佐科威（Joko Widodo）宣布，台灣來億集團的印尼億泉工廠所製的1.6萬雙鞋子將出口至美國。（圖取自佐科威X帳號）

Saya melepas ekspor perdana 16 ribu pasang sepatu merk Hoka ke Amerika Serikat. Sepatu ini diproduksi oleh PT Yih Quan Footwear Indonesia, produsen alas kaki asal Taiwan yang baru saja memulai investasinya di Indonesia.



Lai Yih Group telah berinvestasi sebesar Rp1,7 triliun di… pic.twitter.com/WnLKgDEUdj — Joko Widodo （@jokowi） July 26, 2024

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