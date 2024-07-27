老爸偷拿退休金投資被割韭菜！不甘心續加碼 兒子抓包驚人內幕曝光

日本1位退休的長輩將退休金拿去投資，因為虧損不甘心持續加碼，幸好兒子及時發現，並求助專家，最終得以降低損失。（示意圖，彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，日本1位退休的父親在從未接觸過投資的情況下，短短1個月就將2000萬日圓（約新台幣426萬元）的退休金拿去買股票及國外債券等多項金融產品，結果因為虧損不甘心持續加碼，直到兒子察覺不對，這位父親才告知真相，並尋求解決辦法。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，31歲的拓也（化名）現居於東京，而他65歲的父親與63歲的母親則住在老家。父母2人過去藉著父親的薪水及老人年金，每月有43萬5千日圓（約新台幣9.2萬元）的生活費可以運用。

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隨著父親退休，2人每月應仍可領取25萬5千日圓（約新台幣5.4萬元）的老人年金，加上父親在退休時一次領取了2500萬日圓（約新台幣533萬元）的退休金，加上3000萬日圓存款（約新台幣640萬元），如沒出大事，生活本該過得相當富足。

然而，當拓向父親問起：「退休生活有什麼打算？要和媽媽去旅行嗎？」，察覺父親言詞閃爍、神色有異，追問下才得知父親「把退休金拿去投資了」，並且在短短1個月內，就拿了2000萬日圓去投資。

拓也表示，父親對投資毫無研究，對於父親一下子將巨額資產投入股市的行為感到難以理解。拓也的父親坦言，在退休前幾個月，任職於證券公司的A先生曾到家裡拜訪，對方與拓也年紀相仿倍感親切，便決定在退休金到手後嘗試投資。

起初，父親投入1000萬日圓（約新台幣213萬元）的資金，購買A先生推薦的股票及信託投資、國外債券等，由於買進時機不對，幾日後市值便蒸發了5%左右，急著想將虧損賺回來的父親，選擇加碼投資，甚至還買了成分複雜的金融產品。

面對慘況，自尊心甚高的父親始終無法向A先生求助，最後因為難以接受虧損的現實，變得十分沮喪。

在知曉父親的情況後，拓也懇求父親趕緊認清現實，擔心父母日後生活的拓也決定向專家請教，盼望能挽救父親的「投資悲劇」。

《THE GOLD ONLINE》指出，經過專家了解，拓也的父親在發現虧損後，陸續買進許多不適合投資新手的金融產品，加碼總金額高達1000萬日圓。

專家建議拓也的父親，身邊至少要保留部分退休金，日後夫妻的生活才有保障，父親才決定將信託投資以外的金融產品通通賣掉，由於這段過程中有賺有賠，最終拓也的父親損失金額約80萬日圓（約新台幣17萬元）左右。

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